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Хабиров и Козицын отчитались перед сибайцами о работах по подтоплению карьера

Сегодня, 27 февраля, в Сибае прошла встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и гендиректора холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) Андрея Козицына с жителями города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе республиканской Администрации.
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В ходе мероприятия обсуждался ход работ по ликвидации очагов тления руды на карьере Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК". Также Хабиров и Козицын ответили собравшимся на актуальные вопросы.

Встреча Радия Хабирова и Андрея Козицына с жителями Сибая(2019)|Фото: glavarb.ru

Глава региона выразил надежду на то, что предпринимаемые действия возымеют эффект.

"Подтопление уже идёт, и я буду настаивать, чтобы намеченный график строго соблюдался", — подчеркнул Хабиров, поблагодарив затем сибайцев за терпение.

Встреча Радия Хабирова и Андрея Козицына с жителями Сибая(2019)|Фото: glavarb.ru

В свою очередь, Козицын рассказал о продолжающихся в настоящее время работах по постепенному подтоплению подземных горных выработок. По его словам, в карьер ежедневно заливается 10 тыс. куб. м. воды, и для полного затопления очагов горения потребуется 385 куб. м. Данные работы планируется завершить до 26 марта.

На прозвучавшее из зала предложение закрыть действующую шахту во избежание повторения подобной ситуации Хабиров ответил, что для этого нет показаний. При этом он подчеркнул, что если эта необходимость будет подкреплена научными данными, показаниями проектных институтов, республиканских структур и Росприроднадзора, то работа шахты "будет остановлена, невзирая ни на какие экономические соображения".

"Если будут основания, шахта немедленно встанет", — подчеркнул врио главы Башкирии.

В ответ на предложение активистов группы "Сибай, дыши!" о денежной компенсации за вред, причинённый здоровью горожан, Козицын заметил, что такое решение может быть принято только в судебном порядке. При этом он заверил собравшихся, что УГМК выделит Сибаю 200 млн рублей сверх других социальных обязательств, которые холдинг несёт перед городом и регионом.

Кроме того, в ходе встречи был поднят ряд вопросов, касающихся здравоохранения, в том числе организации работы командированных в Сибай уфимских специалистов. Хабиров поручил республиканскому Минздраву продлить их работу до 15 марта, а в случае необходимости — до полного завершения работ по подтоплению карьера. Врио главы Башкирии также предложил направить в город передвижную химико-токсикологическую лабораторию и проработать возможность дополнительного выделения путёвок в республиканские санатории для детей и пожилых жителей.

Встреча Радия Хабирова и Андрея Козицына с жителями Сибая(2019)|Фото: glavarb.ru

Как отметили в пресс-службе главы региона, несмотря на сложившуюся в Сибае экологическую ситуацию, в городе не фиксируется вспышка заболеваний, и более того, их уровень даже ниже, чем в среднем по региону.

Сибай, карьер, Сибайский карьер(2019)|Фото: glavarb.ru

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Хабиров и Козицын отчитались перед сибайцами о работах по подтоплению карьера

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Теги: Радий Сабиров, Андрей Козицын, УГМК, Сибай, карьер, Сибайский карьер, Учалинский ГОК



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