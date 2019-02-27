Порошенко призвал продавать украинскую электроэнергию в ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко посетовал на то, что Киев до сих пор имеет единую с РФ электроэнергию, хотя следует поставлять её в Евросоюз.

Он пояснил, что, учитывая нынешние мощности возобновляемой энергетики и промышленный потенциал страны, она больше не нуждается в таком количестве энергии.

"Украина до сих пор является членом энергетического объединения, которое базируется со времён бывшего СССР, мы имеем единую энергосистему с Россией, и это не правильно", — передаёт слова Порошенко "РИА Новости".

Говоря о необходимости проложить линии электропередачи в ЕС, глава государства отметил, что "там самый мощный рынок".