СК ходатайствует об аресте двух топ-менеджеров "Газпрома" в рамках дела Арашуковых

Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу замдиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова и и.о. директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ирины Валешной, обвиняемых в хищениях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Напомним, топ-менеджеры корпорации ранее были задержаны. По данным следствия, они расхищали газ, который поставлялся несуществующим потребителям, и продавали его компаниям и физлицам.

По информации СК, Борсов в период с 2015 года по настоящее время, в соответствии с отведённой ему в преступной организации ролью, давал указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" получать наличные денежные средства от представителей промышленных и иных предприятий, потребляющих природный газ, который поставлялся предприятиям в обход приборов учёта. При этом указания о конкретных потребителях топлива поступали обвиняемому от Рауля Арашукова.

В свою очередь, роль Валешной, по версии следствия, состояла в том, что с 2016 по январь 2019 года она давала указания метрологам компании в Минераловодском районе получать наличные денежные средства от представителей промышленных и иных предприятий, потребляющих природный газ. Указания о конкретных потребителях поступали ей от директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Гузера Хашукаева.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Арашукова задержали 30 января в одном из петербургских офисов корпорации. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд руб. В суде он не признал собственной вины, однако был отправлен под арест до 30 марта.