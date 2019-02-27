27 Февраля 2019
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Экономика В России

Глава ФАС опроверг сведения о предстоящем росте цен на бензин

Резкого роста цен на бензин на автозаправочных станциях ожидать не следует, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр энергетики РФ Александр Новак анонсировал рост цен на автомобильное топливо. По сведениям ведомства, он составит не более, чем 4,3%.

В свою очередь, Артемьев отметил, что потенциала для ожидаемой динамики нет, а напротив, ФАС ожидает снижение цен на бензин по итогам текущего года.

"Дело в том, что за это время очень сильно изменились мировые цены на нефтепродукты, и конъюнктура в этом смысле для внутреннего рынка была весьма, весьма благоприятной, — передаёт его слова ТАСС. — Кроме того, маржа даже в рознице сейчас очень высокая у бензоколонок.

Игорь Артемьев(2018)|Фото: Федеральная антимонопольная служба

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Глава ФАС опроверг сведения о предстоящем росте цен на бензин

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Теги: ФАС, бензин, цены на бензин, рост цен, топливо



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