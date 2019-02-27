27 Февраля 2019
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Происшествия Тюменская область

Исполнительный директор "СибНАЦа" оштрафован за многомиллионные долги по зарплате

Исполнительный директор "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ") оштрафован за долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее из-за невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело. Позже старые долги по зарплате погашали, при этом появлялись новые. В сентябре работникам заплатили 15,5 млн руб., позже перевели еще 49 млн руб., потом – ещё 20.

Суд прекратил дело и оштрафовал топ-менеджера на 40 тыс. руб.

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Исполнительный директор "СибНАЦа" оштрафован за многомиллионные долги по зарплате

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Теги: СибНАЦ, исполнительный директор, штраф



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