Исполнительный директор "СибНАЦа" оштрафован за многомиллионные долги по зарплате

Исполнительный директор "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ") оштрафован за долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее из-за невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело. Позже старые долги по зарплате погашали, при этом появлялись новые. В сентябре работникам заплатили 15,5 млн руб., позже перевели еще 49 млн руб., потом – ещё 20.

Суд прекратил дело и оштрафовал топ-менеджера на 40 тыс. руб.