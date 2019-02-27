Трамп называл Ким Чен Ына "великим лидером"

В Ханое начались переговоры между высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Как передаёт The Korea Herald, в начале встречи Ким посетовал на медленный прогресс, прошедший со времени саммита в Сингапуре.

Трамп со своей стороны назвал прошлые переговоры успешными и предположил, что нынешние будут "такими же или лучше". "Я думаю ваша страна имеет огромный, невероятный экономический потенциал. И я думаю, у вас вашей страной большое будущее, великий лидер" – цитирует американского президента The Korea Herald.