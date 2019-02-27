27 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинские власти пригрозили отключить УПЦ газ и электричество

На встрече с архиереями канонической УПЦ винницкие власти заявили, что отключат газ и электричество, если УПЦ не подчинится вмешательству государства в ее дела и не откажется от своего названия. Об этом сообщает пресс-служба Тульчинской епархии УПЦ.
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Губернатор Винницкой области Валерий Коровий пригрозил, что у УПЦ просто заморозят банковские счета, а затем отключат коммунальные услуги за неуплату. При этом он лицемерно заявил, что придерживается конституционного принципа невмешательства в церковные дела.

Руководитель управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий предупредил, что после выборов епархиальные управления УПЦ будут проверять, отказались ли они от своего названия.

Отмечается, что большинство винницких архиереев не были допущены в кабинет губернатора и они простояли около трех часов в приемной. После того как Коровий появился в приемной, духовенство обступило его, задав один вопрос: почему он публично обзывает УПЦ "пятой колонной"?

"Господин Коровий поручил ответить на щекотливый вопрос господину Салецкому и спешно удалился в неизвестном направлении", - сообщает пресс-служба.

Напомним, украинская власть хочет отобрать название у УПЦ и отдать его раскольникам, а каноническую Церковь назвать "РПЦ на Украине". Так, в конце января Минюст присвоил раскольнической церкви название "Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ)".

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Украинские власти пригрозили отключить УПЦ газ и электричество

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Теги: Украина, УПЦ, церковь



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