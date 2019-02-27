В Челябинске агрокомплекс обязали выплатить 700 тысяч рублей бывшей сотруднице, ставшей инвалидом

В Челябинске суд взыскал с агрокомплекса "Чурилово" 700 тысяч рублей в пользу бывшей работницы, ставшей инвалидом в результате профессионального заболевания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина работала в агрокомплексе в должности рабочего по защите растений. В июле 2017 года во время работы она получила острое случайное отравление химическим препаратом для защиты растений средней степени тяжести.

Позже женщину признали инвалидом с утратой профессиональной трудоспособности в размере 100%.

Суд взыскал с организации 700 тысяч рублей морального вреда.