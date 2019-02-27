"Управление зданиями" извинилось перед женщиной, на которую рухнул лед с крыши мэрии Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга заявили, что принесли извинения женщине, пострадавшей из-за падения льда. Виновных в произошедшем обещают наказать.

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Напомним, в минувшие выходные на женщину с крыши мэрии упала ледяная глыба. В результате у пострадавшей был зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сегодня руководители МКУ "Управление зданиями" встретились с ней и принесли свои извинения. Также женщине была предложена помощь, в том числе путевка в муниципальный санаторий "Бодрость". В мэрии заверили, что жительница города приняла извинения и сказала, что не держит зла на подрядчиков

Как добавили в администрации, "Управление зданиями" провело внутреннюю проверку, по результатам которой виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга уже внесла 11 представлений и возбудила три административных производства в адрес мэра Александра Высокинского из-за нарушений при уборке крыш.