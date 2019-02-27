Все отказываются, а Верка Сердючка готова представить Украину на "Евровидении"

Украинский артист Андрей Данилко, более известный публике как Верка Сердючка, готов помочь своей родине и выступить на "Евровидкении-2019" в Израиле.

Телеканал "360" цитирует артиста: "Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!". "У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!" — добавил Андрей.

Напомним, уже три артиста, занявшие на национальном отборе, соответственно, первое, второе и третье место, отказались ехать на "Евровидение" из-за условий, которые украинские партнеры конкурса ставят потенциальному представителю страны. Например, артисты должны будут транслировать определенные политические лозунги, а также отказаться от гастролей в России. Отказались певица Maruv, а также группы Freedom-Jazz Girls Band и KAZKA.

Под этот скандал, совпавший с активной стадией президентской предвыборной кампании на Украине, местные политики делают громкие заявления: предлагают вообще отказаться от участия в "Евровидении" или запретить украинским артистам ездить на гастроли в Россию.

Напомним, в 2007 году Данилко выступал на "Евровидении" в Хельсинки с песней "Dancing Lasha Tumbai" и занял второе место. Многим в припеве его песни слышались слова "Russia? Good Bay", то есть "Россия, прощай".