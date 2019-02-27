Все отказываются, а Верка Сердючка готова представить Украину на "Евровидении"

27 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Украина

Все отказываются, а Верка Сердючка готова представить Украину на "Евровидении"

Украинский артист Андрей Данилко, более известный публике как Верка Сердючка, готов помочь своей родине и выступить на "Евровидкении-2019" в Израиле.

Телеканал "360" цитирует артиста: "Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!". "У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!" — добавил Андрей.

Напомним, уже три артиста, занявшие на национальном отборе, соответственно, первое, второе и третье место, отказались ехать на "Евровидение" из-за условий, которые украинские партнеры конкурса ставят потенциальному представителю страны. Например, артисты должны будут транслировать определенные политические лозунги, а также отказаться от гастролей в России. Отказались певица Maruv, а также группы Freedom-Jazz Girls Band и KAZKA.

Под этот скандал, совпавший с активной стадией президентской предвыборной кампании на Украине, местные политики делают громкие заявления: предлагают вообще отказаться от участия в "Евровидении" или запретить украинским артистам ездить на гастроли в Россию.

Напомним, в 2007 году Данилко выступал на "Евровидении" в Хельсинки с песней "Dancing Lasha Tumbai" и занял второе место. Многим в припеве его песни слышались слова "Russia? Good Bay", то есть "Россия, прощай".

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Все отказываются, а Верка Сердючка готова представить Украину на "Евровидении"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: верка сердючка, евровидение-2019, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 568

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети