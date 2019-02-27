Власти Нижневартовска дадут миллион на развитие территориального общественного самоуправления

Руководство Нижневартовска поддержит развитие в городе территориального общественного самоуправления (ТОС) – на это в бюджете заложена крупная сумма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На поддержку ТОСов в 2019 г. власти дадут 1 млн руб. Они служат как дополнительной возможностью привлечения средств для развития территории, так и объединением неравнодушных жителей, которые стремятся совместными усилиями решать проблемы дома, улицы или микрорайона.

Первое из них в Нижневартовске создали в июне 2018 г., оно объединило жителей 10г микрорайона. В настоящее время самоуправление находится на стадии регистрации юрлица. В четырех микрорайонах города прошли собрания инициативных групп по вопросу создания ТОС, две группы уже получили решение гордумы об утверждении их границ.