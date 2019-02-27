Смягчение муниципального фильтра и интернет-голосование: эксперты назвали новшества выборов-2019

Смягчение муниципального фильтра, дистанционное голосование, общественное наблюдение за региональными выборами и возможный перенос Единого дня голосования. На сегодняшней пресс-конференции эксперты рассказали о главных изменениях избирательного цикла этого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественные наблюдатели образовали целый институт, включающий около 150 тыс. человек, рассказал на пресс-конференции в ТАСС член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. По его словам, охват муниципальных выборов общественным наблюдением – дело будущего.

"Везде, где проходят региональных выборы, приняты изменения, которые разрешают общественным палатам наблюдать за выборами. Это большой плюс. Так нам будет проще наблюдать за выборами и вести общественный контроль", - сказал он.

Главное изменение в избирательном цикле этого года - снижение муниципального фильтра до 5%.

"Решение об уменьшении фильтра в два раза это, на наш взгляд, большой плюс для непарламентских партий. Это открывает возможности для более активного участия в избирательных кампаниях по выборам глав регионов", - прокомментировал Григорьев.

В прошлом году только у 5-6 регионов муниципальный фильтр был 5%: это Красноярский край, Новосибирская, Омская, Ивановская, Воронежская области. В двух регионах – Санкт-Петербурге и на Сахалине минимальный порог равнялся 10%, в Калмыкии – 9%, рассказала член научно-экспертного совета при ЦИК России Екатерина Курбангалеева.

"Можно как угодно это оценивать, но то, что для кандидатов это будет значительным послаблением и более комфортным условием участия, тут никто отрицать не будет. На наш взгляд, это достаточно большой шаг", - сказала эксперт.

"Эти перемены к лучшему, они позволяют вести более острую конкуренцию на муниципальных выборах", - поделился своим мнением представитель группы по контролю за выборами Общественной палаты Вологодской области Андрей Патралов. Отметим, что в этом регионе муниципальный фильтр равнялся 7%.

Представитель группы по контролю за выборами Общественной палаты Ставропольского края Николай Головин заявил, что снижать муниципальный фильтр еще больше - до 1-3% - необъективно, нужен барьер для участия в голосовании. "При фильтре 1-3% выборы превратятся в карнавал для кандидатов", - отметил Головин.

В этом году Москва станет экспериментальной площадкой для применения нового формата голосования – дистанционного. Наряду с традиционным голосованием с использованием бюллетеней избирателям предложат сделать свой выбор через специальный интернет-сервис.

Ожидается, что для дистанционного голосования будут созданы 30 избирательных участков. Проголосовать смогут и жители тех регионов, где проходят выборы губернатора, рассказала Екатерина Курбангалеева.

"В Москве будет эксперимент в рамках одного избирательного округа, где люди смогут проголосовать, не приходя на участки. Нужно будет зарегистрироваться на специальном сервисе. Но это не отменяет того, что они могут передумать и прийти проголосовать очно, если не успели сделать это дистанционно", - отметила Курбангалеева.

Обрабатываться результаты дистанционного голосования будут отдельно. Процедура апробации нового формата еще обсуждается, добавила эксперт.

Электронное голосование потребует изменения формы общественного контроля, заметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Возможно, выборы в этом году пройдут не в сентябре. Часть экспертов настаивают на переносе единого дня голосования на октябрь, аргументируя это интересами дачников. Эту идею поддерживают далеко не все: в большинстве регионов уже в октябре наступают холода и затрудняется транспортная доступность.

"Не думайте, что все политологическое сообщество считает, что единый день голосования нужно перенести. Политологическое сообщество тоже делится. Позиция ЦИК – выслушать все мнения и принять решение", - подчеркнула Екатерина Курбангалеева.

Напомним, в этом году пройдут дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах выберут губернатора и еще в двух губернаторов назначат через голосование в парламенте (Кабардино-Балкария и Крым), в ряде субъектов РФ выберут депутатов представительных органов.