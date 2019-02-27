27 Февраля 2019
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Происшествия В России

Российские самолеты разворачивают в небе из-за конфликта Индии и Пакистана

Обострение кашмирского конфликта привело к ограничениям для пассажирского авиатрафика: самолеты разворачивают прямо в небе.

Напомним, накануне 12 самолетов индийских ВВС нанесли удары по территории Пакистана. Сегодня пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Кроме того, по данным индийских СМИ, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир. Один пакистанский истребитель был сбит.

После этих инцидентов пакистанские и индийские власти полностью закрыли воздушные пространства над странами.

Как сообщили Накануне.RU в АТОР, российские авиакомпании при перелете в Таиланд, Вьетнам, а также на остров Хайнань вынужденно меняют маршруты. При этом время в пути увеличивается.

Командиры воздушных судов рейсов Москва-Фукуок и Санкт-Петербург-Краби авиакомпании AZUR Air приняли решение вернуться на территорию России.

Посадка рейсов будет производиться в Екатеринбурге. После замены экипажа пассажиры продолжат полет другим маршрутом.

Авиакомпании NordWind пришлось экстренно менять маршрут рейса Пхукет – Москва. На момент оповещения Росавиации борт находился в небе. Из-за изменения маршрута время в пути самолета увеличилось на 1 час 40 минут, поэтому он сядет в Минеральных водах на дозаправку. После этого пассажиры будут доставлены в Москву.

В авиакомпании "Россия" также сообщили, что будут строить маршруты облета территории Пакистана и Кабула.

Рейсы из Бангкока и Пхукета во Внуково для дозаправки приземлятся в аэропорту Шарджи. Рейс из Шереметьево в Бангкок совершил посадку на запасной аэродром в аэропорту Ташкента.

В авиакомпании IFly сообщили о задержке вылета рейса из Саньи в Москву (Жуковский). Вылет задерживается до момента получения подтверждения от Китая и стран участников обходного маршрута.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Из-за территориального спора Кашмир делят три страны: Пакистан контролирует северо-запад (Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир), Индия контролирует центр и юг (штат Джамму и Кашмир, включающий регионы Джамму, Кашмирская долина и Ладакх), и Китайская Народная Республика контролирует северо-восток (Аксайчин и Транс-Каракорумский тракт).

Пакистан, Индия, Кашмир(2015)|Фото: http://phototour.pro

Эксперт ранее заявил Накануне.RU, что до крупномасштабных столкновений в новом витке конфликта дело не дойдет, но напряжение будет усиливаться, и происходить это будет достаточно долго.

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Российские самолеты разворачивают в небе из-за конфликта Индии и Пакистана

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Теги: индия, пакистан, кашмир, самолеты, рейсы



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Ранее 27.02.2019 10:51 Мск Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета

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