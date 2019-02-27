27 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Правительство Украины поручило запретить кандидатам на "Евровидение" выступать в России

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио срочно изменить условия отбора представителя Украины на "Евровидение". Речь идет о запрете кандидатам выступать в России.

Отмечается, что правила нужно изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в "Евровидении" в 2019 году".

Напомним, ранее исполнительница с Украины Maruv, победившая в финале национального отбора на "Евровидение-2019", не поедет на конкурс. Певице были выставлены жесткие условия контракта, среди которых - отказ от гастролей в России. По ее словам, она была готова от них отказаться, но от нее требовался также запрет на общение с журналистами и импровизацию на сцене. Кроме того, она должна была выполнять любые требования и указания Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Позже отказались ехать на "Евровидение" группы, занявшие второе и третье места в национальном отборе. Член правления НОТУ Александра Кольцова не исключила, что власти вообще могут отменить участие Украины в конкурсе "Евровидение-2019".

Кабмин Украины также обратится в Верховную раду с просьбой безотлагательно принять закон об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями в России.

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Правительство Украины поручило запретить кандидатам на "Евровидение" выступать в России

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Теги: Украина, Евровидение



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