"СР" закрыла глаза на выходки депутата "педофилы – не маньяки"

Фраза депутата городской думы Екатеринбурга, члена фракции "Справедливая Россия" Александра Колесникова "педофилы – это не маньяки", сказанная им на очередном заседании местного представительного органа, не будет иметь для народного избранника существенных последствий.

Так, председатель совета Свердловского отделения"СР", депутат регионального парламента Геннадий Ушаков напомнил, что областное отделение партии ранее рекомендовало коллегам в гордуме Екатеринбурга исключить Колесникова из фракции "СР" – за фразу о журналистах-"бестолочах", чтобы он не позорил "справедливороссов" своими высказываниями.

"Соответствующее письмо было мною подписано и направлено руководителю фракции "Справедливая Россия" в думе Екатеринбурга Александру Караваеву, – сказал Накануне.RU Ушаков. – Но он до сих пор не отчитался о принятом решении. А теперь пошли новые высказывания. Я сегодня звонил Караваеву, чтобы узнать, какие он собирается делать шаги в этом направлении, но он не отвечает".

Отметим, что Караваев в течение дня не брал трубку, когда до него пытался дозвониться и корреспондент Накануне.RU.

Зато член фракции "СР" в гордуме Михаил Вечкензин считает, что Колесникова в очередной раз не так поняли.

"Он говорил не со зла, но в пылу и очень скомкано, – пояснил Накануне.RU депутат. – Теперь его слова в СМИ и социальных сетях подают однобоко. Действительно, погорячился Александр Евгеньевич, а в итоге выразился двусмысленно. Видимо, хотел донести мысль, что бороться с преступниками надо без кампанейщины".

Тем не менее, Вечкензин – как член фракции "СР" – пообещал поговорить с коллегой, чтобы тот не допускал неоднозначных высказываний.

Член комиссии думы Екатеринбурга по депутатской этике Константин Киселёв сказал Накануне.RU, что пока в этот орган заявлений в отношении Колесникова не поступало. И напомнил, что в комиссию могут обратиться не только депутаты, но и жители города, а также представители СМИ, если сочтут вопрос общественно значимым.

Геннадий Ушаков, в свою очередь, не исключил, что реакция на слова местного депутата последует на федеральном партийном уровне.

"Москву этот вопрос волнует, в прошлый раз [лидер партии "СР"] Сергей Миронов уже говорил о недопустимости таких высказываний", – отметил Ушаков.

Впрочем, в пресс-службе федерального руководства "СР" не смогли прокомментировать ситуацию, а о заявлении "педофилы – не маньяки" не слышали.

Впрочем, единственное наказание, которое грозит Колесникову – это исключение из фракции. Депутат избирался в думу не по партийным спискам, а по одномандатному округу №4 (Железнодорожный район), не состоит в "Справедливой России", поэтому даже "однопартийцем" назвать Колесникова "справедливороссы" не могут.

Напомним, что дословно фраза Колесникова во время выступления начальника городской полиции Сергея Кулагина звучит так:

"Такое чувство, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с ними. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы – это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит – все эти жуткие преступления".