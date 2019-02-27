"СР" закрыла глаза на выходки депутата "педофилы – не маньяки"

27 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

"СР" закрыла глаза на выходки депутата "педофилы – не маньяки"

Фраза депутата городской думы Екатеринбурга, члена фракции "Справедливая Россия" Александра Колесникова "педофилы – это не маньяки", сказанная им на очередном заседании местного представительного органа, не будет иметь для народного избранника существенных последствий.

Так, председатель совета Свердловского отделения"СР", депутат регионального парламента Геннадий Ушаков напомнил, что областное отделение партии ранее рекомендовало коллегам в гордуме Екатеринбурга исключить Колесникова из фракции "СР" – за фразу о журналистах-"бестолочах", чтобы он не позорил "справедливороссов" своими высказываниями.

"Соответствующее письмо было мною подписано и направлено руководителю фракции "Справедливая Россия" в думе Екатеринбурга Александру Караваеву, – сказал Накануне.RU Ушаков. – Но он до сих пор не отчитался о принятом решении. А теперь пошли новые высказывания. Я сегодня звонил Караваеву, чтобы узнать, какие он собирается делать шаги в этом направлении, но он не отвечает".

Отметим, что Караваев в течение дня не брал трубку, когда до него пытался дозвониться и корреспондент Накануне.RU.

Зато член фракции "СР" в гордуме Михаил Вечкензин считает, что Колесникова в очередной раз не так поняли.

"Он говорил не со зла, но в пылу и очень скомкано, – пояснил Накануне.RU депутат. – Теперь его слова в СМИ и социальных сетях подают однобоко. Действительно, погорячился Александр Евгеньевич, а в итоге выразился двусмысленно. Видимо, хотел донести мысль, что бороться с преступниками надо без кампанейщины".

Тем не менее, Вечкензин – как член фракции "СР" – пообещал поговорить с коллегой, чтобы тот не допускал неоднозначных высказываний.

Член комиссии думы Екатеринбурга по депутатской этике Константин Киселёв сказал Накануне.RU, что пока в этот орган заявлений в отношении Колесникова не поступало. И напомнил, что в комиссию могут обратиться не только депутаты, но и жители города, а также представители СМИ, если сочтут вопрос общественно значимым.

Геннадий Ушаков, в свою очередь, не исключил, что реакция на слова местного депутата последует на федеральном партийном уровне.

"Москву этот вопрос волнует, в прошлый раз [лидер партии "СР"] Сергей Миронов уже говорил о недопустимости таких высказываний", – отметил Ушаков.

Впрочем, в пресс-службе федерального руководства "СР" не смогли прокомментировать ситуацию, а о заявлении "педофилы – не маньяки" не слышали.

Впрочем, единственное наказание, которое грозит Колесникову – это исключение из фракции. Депутат избирался в думу не по партийным спискам, а по одномандатному округу №4 (Железнодорожный район), не состоит в "Справедливой России", поэтому даже "однопартийцем" назвать Колесникова "справедливороссы" не могут.

Напомним, что дословно фраза Колесникова во время выступления начальника городской полиции Сергея Кулагина звучит так:

"Такое чувство, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с ними. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы – это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит – все эти жуткие преступления".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"СР" закрыла глаза на выходки депутата "педофилы – не маньяки"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Колесников, дума Екатеринбурга, Справедливая Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2019 16:15 Мск "Пусть обратится к психиатру!" Родители возмущены заявлением депутата о том, что "педофилы – не маньяки"
Ранее 04.12.2018 09:00 Мск Скандального депутата Колесникова, который назвал журналистов "бестолочами", просят исключить из фракции "СР"
Ранее 03.12.2018 16:03 Мск Депутата, обозвавшего журналистов "бестолочами", могут исключить из фракции "СР" в думе Екатеринбурга
Ранее 29.11.2018 08:51 Мск Уральский родительский комитет пожалуется лидеру "СР" на депутата, который назвал журналистов "бестолочами"
Ранее 28.11.2018 08:07 Мск Свердловский союз журналистов предложил депутату извиниться за высказывание о СМИ
Ранее 27.11.2018 11:04 Мск Депутат екатеринбургской гордумы назвал журналистов "бестолочами"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 564

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети