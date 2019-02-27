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"Резиновые" школы в Екатеринбурге будут работать на волевых. Новые здания обещают не раньше 2021 года

В Екатеринбурге для родителей будущих первоклассников провели собрание, на которое пришли застройщики, директора управляющий компаний и школ, а также представители департамента образования во главе с Екатериной Сибирцевой. Жители Академического и Краснолесья до сих пор не понимают, как их дети будут учиться в "резиновых" школах, ведь новые ЖК возводят ежегодно, а вот образовательные учреждения и детские сады – нет. Сегодня школа № 16 собрала всех обеспокоенных людей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Екатерина Сибирцева отметила, что больше всего детей в настоящее время рождается именно в Академическом. Например, в трёх школах (16, 19 и 23) обучаются 1089 детей. Ещё 1609 учеников в 181 школе. Чтобы в дальнейшем не было проблем с зачислением, необходимо создать ещё более 3,5 тысяч мест.

"Безусловно, необходимо увеличить темпы строительства. Что касается 181 школы, то мы постараемся избежать ситуации с подвозов в другие образовательные учреждения. Хочется успокоить родителей, директор 181 школы сделает всё возможное, чтобы все дети обучались без проблем в одном заднии школы", - заявила она.

Еще один представитель департамента образования Николай Сметанин начал с того, что с 2009 по 2019 годы в Академический вложили 9 млрд руб., по планам намечен ввод в эксплуатацию ещё несколько домов, завершение строительство транспортной развязки по Серафимы Дерябиной, а это ещё дополнительный миллиард трат.

"В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию новую школу на 1200 мест. До декабря 2020 года будет готов пристрой к 181 школе. Остальные образовательные учреждения введут после 2023 года", - завершил он и добавил, что до 2021 года на развитие Академического уйдёт уже 13 млрд.

Впрочем, объяснить медленные темпы появления образовательных учреждений никто не смог.

Инициативная группа родителей будущих школьников 181 школы выступила с рядом заявлений.

"Кто виноват в том, что ЖК строили без школ рядом? Никто этого не просчитывал? Сейчас у нас жителей районов много – школ мало", – начали родители.

Их также не устраивают сроки строительства школ и пристроя, который не решит проблемы с переизбытком детей.

"Мы понимаем, что этот присторой спасёт нас на два года. Департамент образования делает всё возможное. Мы заложили все показатели на следующие годы. Да, возникает большая возможность второй смены, зато дети занимаются в хороших школах. Нам надо продолжать работу, мы никого не бросаем. На все дополнительные места будут выделены средства. Вместе будем решать эту проблему, чтобы пережить пиковую ситуацию. Действительно, в этом районе социальная составляющая отстает", – ответила Сибирцева.

Екатерина Сибирцева(2019)|Фото: Накануне.RU

Родители просят результат, а также свободный доступ к информации.

"Я не хочу, чтобы мой ребёнок учился в классе, где больше 30 человек. А какая нагрузка будет возлагаться на учителей? Что сделал департамент образования для того, чтобы уменьшить нагрузку? Набрали ли новых педагогов?", - продолжили "атаковать" родители.

Директор 181 школы уверен, что "в тесноте да не в обиде" родителя и преподаватели справятся с проблемной ситуации.

Ранее жители Академического и Краснолесья направили обращение президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что землю для школ и садиков отдают под строительство жилых комплексов. Поводом для обращения послужила приёмная кампания в первые классы в 2019 году. Из-за неполадок на сайте Госуслуг, в школы зачислили всех, кто подавал заявление, без учета вместимости учебных заведений.

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"Резиновые" школы в Екатеринбурге будут работать на волевых. Новые здания обещают не раньше 2021 года

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Теги: резиновая школа, школа академический, екатерина сибирцева



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