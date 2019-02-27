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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале главу МБУ "Мемориал" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против руководителя муниципального учреждения Белоярского городского округа. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в начале 2018 года МБУ "Мемориал" заключило восемь договоров на общую сумму 403 тыс. руб. с индивидуальным предпринимателем: речь шла об очистке кладбищ от мусора, а также вывозе мусора и его утилизации. Проверка показала, что директором "Мемориала" по двум договорам были подписаны акты выполненных работ, а платежными поручениями оплачено 158 тыс. руб.

Как выяснили в прокуратуре, фактически работы по очистке кладбищ от мусора, вывозу и утилизации производились МКУ Белоярского городского округа "Административно-транспортное управление". Делалось все в рамках исполнения уставной деятельности.

В отношении директора МБУ "Мемориал" возбуждено дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас проводится расследование.

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На Среднем Урале главу МБУ "Мемориал" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

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Теги: чиновник, злоупотребление, дело, Средний Урал



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