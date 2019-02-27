27 Февраля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

МЧС Прикамья не подтвердило информацию о бездомном, которого пытались сжечь

В ГУ МЧС России по Пермскому краю опровергли информацию о попытке подростков сжечь бездомного в Перми.

В ведомстве ответили на запрос корреспондента Накануне.RU и сообщили, что был проведен анализ пожаров в краевой столице с начала 2019 г. За это время на территории Перми произошло 167 пожаров. Травмированы огнем были 17 человек, погибли - 13 человек.

"По каждому пожару проводится тщательная проверка, обстоятельства гибели, травмирования людей, а также причины пожаров устанавливаются. Указанный выше случай не зафиксирован", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в социальных сетях на условиях анонимности опубликовали пост, автор которого представился сотрудником городской пожарной части Перми и сообщил, что недавно пожарным поступил "непонятный вызов", без особой информации. Приехав на место вызова, огнеборцы увидели горящего человека, который пытался потушить себя с помощью снега.

По словам автора поста, горящий человек оказался бездомным. Пожарные потушили огонь, и установили из разговора с пострадавшим, что "его облили горючей смесью и подожгли". И сделала это якобы "группа малолеток ради забавы".

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МЧС Прикамья не подтвердило информацию о бездомном, которого пытались сжечь

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Теги: огонь, пожар, мчс, бомж, человек



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