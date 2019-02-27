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Общество Челябинская область

На Южном Урале сельхозпредприятия задолжали бюджету 160 млн рублей за аренду техники

На Южном Урале 13 сельскохозяйственных предприятий задолжали в областной бюджет по арендной плате за технику 160 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества.

Техника была передана в аренду с 2002 по 2012 годы.

Более половины долга приходится на предприятия-банкроты. Три предприятия производят оплату в рамках заключенных с министерством мировых соглашений.

Добавим, что за прошлый год сумма долга снизилась на 30 млн руб.

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На Южном Урале сельхозпредприятия задолжали бюджету 160 млн рублей за аренду техники

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Теги: аренда, долг, бюджет,



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