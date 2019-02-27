Военные следователи устанавливают роль командования в гибели солдата на полигоне под Воронежем

Уголовное дело об убийстве 19-летнего солдата из богучарской части Степана Цымбала находится на особом контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На полигон "Погоново" под Воронежем выезжали следователи-криминалисты Главного военного следственного управления СК РФ и военного следственного управления СК РФ по Западному военному округу.

Тело солдата, служившего в войсковой части 91711, со следами насильственной смерти было обнаружено 10 февраля. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

При этом ранее в пресс-службе Западного военного округа информировали, что на теле погибшего срочника не обнаружены признаки насильственной смерти.

Сейчас проверяются все возможные версии гибели рядового. Активно исследуются роль командования, а также причины и условия, способствовавшие трагедии.

Дополнительно назначены дактилоскопическая, комплексная судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ранее родственники скончавшегося на полигоне в Воронежской области срочника потребовали привлечь к ответственности командиров погибшего и расформировать богучарскую часть, в которой постоянно гибнут солдаты.

Командир части пообещал, что виновные в смерти Степана, "в случае их выявления", "понесут справедливое наказание, соответствующее тяжести невосполнимой утраты".