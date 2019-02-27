В Кургане депутаты городской думы утвердили новую систему выборов в парламент

В сентябре в Кургане пройдут выборы депутатов городской думы, вместо 25 народных избранников их станет 26 - парламентарии на заседании утвердили новую систему выборов в гордуму, передает корреспондент Накануне.RU.

До этого депутаты избирались строго по одномандатным округам и побеждали простым большинством голосов независимо от количества пришедших на участки избирателей.

С сентября эта система будет изменена - 13 депутатов будут избираться по пропорциональной избирательной системе по единому избирательному округу, и 13 депутатов - по мажоритарной системе с образованием одномандатных округов.