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Тагильский спортсмен Егор Климонов взял "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике

Воспитанник спортивного клуба "Спутник" (генеральный спонсор - корпорация "Уралвагонзавод") Егор Климонов стал золотым призером на Кубке мира по тяжелой атлетике в городе Фучжоу (Китай). Спортсмен выступает в весовой категории до 96 кг.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "НПК "Уралвагонзавод", на турнире 26-летний тагильчанин установил рекорд России в упражнении "толчок" - 211 кг. В рывке он поднял 165 кг, а общая сумма двоеборья - 376 кг. Егор сработал на все шесть подходов и никому не оставил шанса на победу.

Тренер-преподаватель СК "Спутник" и председатель Федерации тяжелой атлетики Свердловской области Михаил Хомяков отметил, что Егор в хорошей спортивной форме. А сам спортсмен скромно сообщил, что он был на равных с соперниками.

"Бился за Россию, за мой Тагил и за Уралвагонзавод. Знаю, что на заводе за меня болеют и поддерживают. Огромное спасибо Уралвагонзаводу и заводчанам! Я не мог их подвести. С гордостью хожу здесь с логотипом УВЗ – это мой талисман, - отметил Егор Климонов и добавил, что благодаря поддержке предприятия и дальше будет бороться за медали.

тяжелоатлет Егор Климонов(2019)|Фото: пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Впереди у Егора подготовка к чемпионату Европы, который пройдет в апреле в грузинском городе Батуми. Сейчас будут сборы в Сочи, а затем в Подмосковье.

Напомним, в сентябре 2018 года Егор стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории до 94 кг и, таким образом, прошел отбор на мировое первенство. Турнир стал одним из лицензионных в отборочном цикле к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Россияне обладают правом выставить на Играх-2020 двух участников – в одной мужской весовой категории и в одном женском весе.

Справка

Егор Климонов – мастер спорта России международного класса, победитель Летней Универсиады 2017 года, двукратный победитель Кубка Президента Российской Федерации, обладатель Кубка России 2016, многократный победитель и призер юношеских мировых и европейских первенств.

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Тагильский спортсмен Егор Климонов взял "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике

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Теги: Климонов, золото, Уралвагонзавод



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