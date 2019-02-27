В Прикамье зафиксировано четыре случая заболевания корью

В Пермском крае в этом году зарегистрировано четыре случая заболевания корью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Среди заболевших взрослые с неизвестным прививочным анамнезом. При этом один из заболевших выезжал в течение инкубационного периода в Грузию, где сейчас зарегистрирован рост заболевания. Для своевременной иммунизации контактных лиц в очагах заболевания, вакцинация организована, в том числе, в передвижных мобильных комплексах и в вечернее время.

В Роспотребнадзоре сообщают, что единственный способ защиты от кори - прививка.

"Отечественные вакцины против кори за период многолетнего применения доказали свою высокую эффективность и безопасность. Прививка от кори проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления страхового медицинского полиса", - сообщают в управлении.