Россияне назвали главными тревогами рост цен и несправедливое распределение доходов

Самую серьезную тревогу у россиян вызывает рост цен в стране. По данным "Левада-центра", это беспокоит 62% опрошенных.

Еще 41% опрошенных назвали самой острой проблемой рост безработицы.

У 34% респондентов вызывают опасения резкое расслоение в обществе, несправедливое распределение доходов. Причем в феврале 2005 года этот показатель составлял 29%, а в феврале 2013 года – уже 35%. Небольшой спад произошел в 2015-2017 гг. Однако с 2018 года показатели снова начали расти.

В 2017 году экономисты отмечали, что имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года .

Еще ранее эксперты отмечали, что большой угрозой для сохранности власти и страны становится социальное неравенство, достигшее "зашкаливающего" уровня в России.