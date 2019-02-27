"Реализация не очень". Полпред оценил работу "Корпорации развития"

27 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО

"Реализация не очень". Полпред оценил работу "Корпорации развития"

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поделился с журналистами своим мнением о работе "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"), передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Идея была замечательная, реализация не очень" - сказал Цуканов. Ранее полпред заявлял, что предпочел бы не знакомиться с работой "Корпорации развития".

Напомним, проект "Уп-Уп", когда-то созданный под эгидой полпредства, перешел под полный контроль основных акционеров - регионов "тюменской матрешки". Набсовет возглавила директор депимущества ЯНАО Олеся Швагер, гендиректором Корпорации является ставленник Югры Сергей Черняев.

В 2019 г. впервые за долгое время акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала структуры на 1,8 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Реализация не очень". Полпред оценил работу "Корпорации развития"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Цуканов, Корпорация развития



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 564

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети