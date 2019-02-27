"Реализация не очень". Полпред оценил работу "Корпорации развития"

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поделился с журналистами своим мнением о работе "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"), передает корреспондент Накануне.RU.

"Идея была замечательная, реализация не очень" - сказал Цуканов. Ранее полпред заявлял, что предпочел бы не знакомиться с работой "Корпорации развития".

Напомним, проект "Уп-Уп", когда-то созданный под эгидой полпредства, перешел под полный контроль основных акционеров - регионов "тюменской матрешки". Набсовет возглавила директор депимущества ЯНАО Олеся Швагер, гендиректором Корпорации является ставленник Югры Сергей Черняев.

В 2019 г. впервые за долгое время акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала структуры на 1,8 млрд руб.