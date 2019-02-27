27 Февраля 2019
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Цуканов объявил о том, что на Урал едет "стратегическое партнерство" по-багаряковски

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов анонсировал появление нового стратегического партнерства глав регионов. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам президентского наместника, в настоящее время регистрируется некая АНО "Совет глав регионов УрФО". Курировать эту работу будет заместитель полпреда Виктор Дубенецкий.

Цуканов считает, что эта общественная структура будет помогать в продвижении межрегиональных проектов. Первая встреча глав регионов в рамках совета состоится уже 15 марта в Кургане.

Напомним, в бытность Цуканова полпредом в СЗФО активно заработало АНО "Стратегическое партнерство "Северо-Запад". Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, расположенные в пределах Северо-Западного федерального округа, а также крупнейшие региональные промышленные компании, бизнес-объединения и общественные организации. Это партнерство при Цуканове возглавлял бывший свердловский вице-премьер Алексей Багаряков. Появлялась информация о том, что Багаряков может перебраться в уральское полпредство вместе с Цукановым, но, по некоторым данным, якобы его кандидатура не прошла необходимые согласования. Которые, впрочем, не требуются для трудоустройства в АНО.

Багаряков(2013)|Фото: Накануне.RU

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Цуканов объявил о том, что на Урал едет "стратегическое партнерство" по-багаряковски

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Теги: Николай Цуканов, Совет глав регионов УрФО



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