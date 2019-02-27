"Это тоже клуб с традициями": президент "Урала" рассказал о зарубежной стажировке главного тренера Дмитрия Парфенова

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал о зарубежной стажировке главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Парфенов собирается пройти стажировку за границей, а в качестве возможных вариантов рассматривает Испанию и Венгрию.

"Сейчас есть время съездить на стажировку. Какие варианты? Есть "Атлетико", есть "Валенсия" и есть "Ференцварош", где тренирует мой друг Сергей Ребров", - отмечал специалист.

Как рассказал в эксклюзивном интервью Накануне.RU Григорий Иванов, с испанскими командами договориться не получилось.

"Но он съездил в "Ференцварош" (из чемпионата Венгрии, - прим.) к Сергею Реброву, посмотрел, как идут сборы. Это тоже клуб с традициями, да, не лидер европейского футбола, но традиции никуда не делись. Парфенов посмотрел, как там дела, все понравилось. Тренер должен постоянно учиться, даже Валерий Лобановский говорил - тренер никогда не должен останавливаться. Мне очень импонирует в нашем главном тренере, что он все время хочет подниматься выше и выше", - отметил президент "Урала".

Он добавил, что варианта с известными европейскими командами также исключать нельзя.

"Если у нас будет возможность отправить кого-то из тренерского штаба на такую стажировку - мы обязательно это сделаем. Но пока договоренностей ни с кем нет", - пообещал Иванов.

Полную версию интервью с Григорием Ивановым читайте на Накануне.RU в ближайшее время.