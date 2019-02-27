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Политика В России За рубежом

"Никогда такого не было, и вот опять": новые санкции грозят девальвацией или ростом налогов

В США опубликован законопроект о новых санкциях против России. Среди его авторов – сенаторы и от Республиканской, и от Демократической партий.
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Документ предусматривает жёсткие ограничения в работе с новым госдолгом РФ, санкции против СПГ проектов за рубежом, судостроительной отрасли, институтов, которые подозреваются во вмешательстве в демократические выборы, а также в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина".

Стоит отметить, что законопроект был внесён ещё 13 февраля, а сегодня лишь опубликован.

"Посмотрим, как этот законопроект будет проходить через Конгресс и соответственно что из этого законопроекта получится в результате, какие меры в конце концов утвердит Дональд Трамп, - рассказал политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU. - Думаю, это дело небыстрое, потому что у США есть много проблем, есть проблемы внутри Америки, неурегулированность вопроса о чрезвычайном положении, угроза шатдауна по-прежнему существует, есть Венесуэльский кризис, сегодня Трамп с Ким Чен Ыном встречается. Думаю, Трамп будет рассматривать антироссийские санкции постепенно".

Максим Жаров предполагает, что будут консультации администрации Трампа с Конгрессом и какая-то полемика по этому поводу. Кроме того могут быть достигнуты какие-то договоренности, которые позволят смягчить очередной пакет.

Углубление мер и введение секторальных санкций, напомнил эксперт, продолжаются с 2014 г. Как и раньше, они призваны рассорить российские элиты друг с другом и прежде всего с Владимиром Путиным, и в этом смысле не несут ничего нового.

"Поскольку это всё во времени растянуто, уже в принципе Россия, можно сказать, "заждалась" этих санкций и, на мой взгляд, российские ракетные эскапады, в том числе и по федеральным каналам, связаны с тем, что Россия даёт Трампу прозрачный намёк, чтобы он поскорее эти санкции ввёл и не мучил ни нас ни себя", - считает Максим Жаров.

Экономист Владислав Жуковский обратил внимание на то, что ограничительные меры по российскому госдолгу – это удар по всей российской финансовой системе, по российскому рублю, а там уже и по платёжеспособному спросу населения, по уровню жизни и, соответственно, по инфляции. И в 2014, и в 2016, и в 2018 гг. все мощные волны девальвации проходили прежде всего на фоне введения, либо ужесточения уже существующих санкций.

"Хотя сейчас проблема госдолга не является столь критичной для России, и у страны нет бюджетного дефицита, нужно понимать, что его нет в силу удушающей финансовой политики, в силу повышения налогов, сборов, НДПИ, НДС, повышения пенсионного возраста, конфискации пенсионных накоплений. То есть не за счёт экономического роста и процветания, а благодаря удушающей финансовой политике", - говорит эксперт.

Как отмечает эксперт, помимо дальнейшего увеличения налогов и всевозможных сборов, у российских властей есть ещё один механизм для борьбы с бюджетным дефицитом – шоковая девальвация. Она решает для государства, для крупного сырьевого бизнеса, для олигархов практически все проблемы.

"Понятно, что никто к крупному бизнесу в карман залезать не будет, а пострадают малый бизнес и несырьевой сектор", - подчеркнул Владислав Жуковский.

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"Никогда такого не было, и вот опять": новые санкции грозят девальвацией или ростом налогов

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Теги: санкции сша, Владислав Жуковский, Максим Жаров



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