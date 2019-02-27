"Уехали и вернулись с участковым". В Ростехнадзоре объяснили проверки юргамышской котельной требованиями федерального закона

Руководитель Уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко объяснил действия своих подчиненных, которые трижды пытались попасть в котельную поселка Юргамыш для проведения проверок, требованиями федерального закона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, руководитель предприятия "ТеплоРесурс", свердловский бизнесмен, который обслуживают котельную в Юргамышском районе, Леонид Бычков написал обращение к врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову и сообщил, что собирается уйти из региона, передав все свои котельные на обслуживание муниципалитетам. Ранее Накануне.RU сообщало, что специалисты курганского Ростехнадзора якобы оказывают жесткое давление на предприятие "ТеплоРесурс".

"Наши объекты неподведомственны Ростехнадзору, лицензированию не подлежат, на учете у них не значатся, плановые проверки у нас не проводятся, и, тем не менее, за 2017-2018 годы в отношении предприятий нашего холдинга было проведено более 30 внеплановых выездных проверок. В отношении двух наших директоров заведены 2 уголовных дела", - сообщал ранее Бычков.

В ответе на запрос Накануне.RU Вадим Ткаченко объяснил, что в конце августа прошлого года Уральским управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка на объект ООО "ТеплоРесурс" в соответствии с п.3 ч.2 ст.10 Федерального Закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" на основании приказа Ростехнадзора "О контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов" от 16 июля 2018 года.

Также Ткаченко объяснил и цели еще одной проверки, которую провели в первой половине февраля этого года.

"Внеплановая выездная проверка ООО "ТеплоРесурс" была проведена комиссией Уральского управления Ростехнадзора 6-14 февраля 2019 года на основании п.1 ч.2 ст.10 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в связи с истечением срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований", - сообщил Накануне.RU Вадим Ткаченко.

Бывший начальник участка ООО "ТеплоРесурс", которое и обслуживает котельную в Юргамыше, Виталий Авдонин рассказал, что действия сотрудников Ростехнадзора и полиции в ходе февральских проверок не всегда были адекватными.

"В очередной раз столкнулись с проверками Ростехнадзора. Уведомление было вручено по почте директору, то есть сюда никто не приходил к нам в котельную, никто ничего не вручал. Приехали в один из дней сотрудники Ростехнадзора, зашли в бухгалтерию, сказали, что им нужно проверить нашу котельную. На что получили отказ в связи с устным распоряжением директора. Они ответили: "Сейчас мы проедем за прокуратурой и с прокуратурой вернемся. Уехали, и больше мы их не видели", - сообщил Накануне.RU Авдонин.

Вадим Ткаченко отметил, что "ТеплоРесурс" противодействовал в осуществлении Ростехнадзором якобы законной деятельности и органы полиции оказали содействие в проведении внеплановой выездной проверки. По словам Виталия Авдонина, спустя день специалисты Ростехнадзора приехали снова, опять попросили пустить их в котельную, но опять получили отказ.

"Они снова уехали и вернулись с участковым. Участковый оказался невменяемым, так скажем - сразу не представился, представился только уже после и показал удостоверение по просьбе. Ему предложили пройти в котельную, но без сотрудников Ростехнадзора, на что он ответил: "А мне это зачем?" В итоге они ушли. Спустя еще какое-то время снова приехали сотрудники Ростехнадзора, взяли с собой двух участковых. Там прошло все более-менее адекватно, сотрудники полиции опытными оказались - представились, прошли в котельную и проверили все, что было нужно", - добавил бывший начальник участка.

Ранее глава поселка Юргамыш Алексей Першин отметил, что у района могут возникнуть большие проблемы с подачей отопления в дома и организации, если "ТеплоРесурс" уйдет из Курганской области, так как принять эстафету просто некому.