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Общество Челябинская область

Власти выделили земельный участок под строительство дома для пострадавших от взрыва газа магнитогорцев

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области земельный участок под строительство дома для жителей, пострадавших в результате взрыва газа 31 декабря.

"Области необходимо иметь землю под строительство в том случае, если дом признают аварийным", - цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Земельный участок площадью 0,8 га находится по улице Грязнова рядом с пострадавшим домом.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области. Позже стало известно, что жителям дома разрешат в нем остаться, если здание будет признано безопасным.

В настоящий момент проводится обследование строительных конструкций дома №164 по проспекту Карла Маркса.

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Власти выделили земельный участок под строительство дома для пострадавших от взрыва газа магнитогорцев

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск,



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