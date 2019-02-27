"Обострение будет жестким": Эксперт оценил возможность полномасштабной войны между Индией и Пакистаном из-за сбитых самолетов

Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Один индийский пилот катапультировался и был задержан после приземления. Судьба еще двух летчиков неизвестна.

Кроме того, по данным индийских СМИ, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир. Один пакистанский истребитель был сбит.

После этих инцидентов пакистанские и индийские власти полностью закрыли воздушные пространства над странами.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Из-за территориального спора Кашмир делят три страны: Пакистан контролирует северо-запад (Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир), Индия контролирует центр и юг (штат Джамму и Кашмир, включающий регионы Джамму, Кашмирская долина и Ладакх), и Китайская Народная Республика контролирует северо-восток (Аксайчин и Транс-Каракорумский тракт).

Кашмирский конфликт продолжает оставаться одной из самых острых проблем в современных международных отношениях. "То, что творится в Кашмире, это опера с продолжением, этот сериал будет длиться вечно", - сказал в комментарии Накануне.RU вице-президент Академии геополитических проблем, полковник ВВС в отставке Владимир Анохин.

До крупномасштабных столкновений в новом витке конфликта дело не дойдет, но напряжение будет усиливаться, и происходить это будет достаточно долго, полагает эксперт.

"Обострение будет очень жестким. Когда произойдет какая-либо разрядка, судить трудно. Потому что, к сожалению, и политики, и политологи, и пресса слишком мало обращают внимания на этот район", - заявил Анохин.

При этом обострение конфликта в большей степени коснется Ирана, потому что в целом индийско-пакистанские неприязни отражаются больше на проблеме Ирана, чем на Китае, пояснил военный эксперт.

Кроме того, КНР в данный момент разбирается с серьезными проблемами в отношениях с США, добавил он.

"Россия же в этой ситуации будет в полном нейтралитете, конечно, с откровенной симпатией к Индии", - заключил Анохин.

Отметим, между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.