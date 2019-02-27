Киев хочет создать группу "друзей украинского Крыма"

Киев добивается создания международной группы "друзей украинского Крыма". Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

По его словам, несколько стран уже взялись за продвижение этой темы на международной арене, сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сказал, что США будут и дальше вводить санкции против России за то, что Крым возвратился в ее состав. Он отметил, что в США "с нетерпением ожидают день, когда Крым снова станет частью Украины".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре 2017 года украинский президент Петр Порошенко заявлял, что планирует создать группу международных друзей Украины по Крыму. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский тогда заявил, что "с большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание "международного клуба анонимных алкоголиков", чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию".

В прошлом году "Группа друзей украинского Крыма" была создана в Литве. В нее вошли политики, историки, политологи, журналисты, общественные деятели.