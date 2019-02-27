27 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Киев хочет создать группу "друзей украинского Крыма"

Киев добивается создания международной группы "друзей украинского Крыма". Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.
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По его словам, несколько стран уже взялись за продвижение этой темы на международной арене, сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сказал, что США будут и дальше вводить санкции против России за то, что Крым возвратился в ее состав. Он отметил, что в США "с нетерпением ожидают день, когда Крым снова станет частью Украины".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре 2017 года украинский президент Петр Порошенко заявлял, что планирует создать группу международных друзей Украины по Крыму. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский тогда заявил, что "с большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание "международного клуба анонимных алкоголиков", чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию".

В прошлом году "Группа друзей украинского Крыма" была создана в Литве. В нее вошли политики, историки, политологи, журналисты, общественные деятели.

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Киев хочет создать группу "друзей украинского Крыма"

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Теги: Украина, Крым



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