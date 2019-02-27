Цуканов указал на ошибки Высокинского

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов считает, что главе Екатеринбурга Александру Высокинскому приходится непросто. По мнению президентского наместника, жители города ждут от него стратегию развития.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Цуканова на встрече с журналистами спросили, как он оценивает работу главы уральской столицы. Полпред ответил, что такую оценку должны дать в первую очередь жители, но он видит, как мэру приходится непросто. По словам Цуканова, Высокинский старается, формирует команду, пытается оперативно решать проблемы.

Как считает полпред, и региональные власти должны помогать Высокинскому, ведь его кандидатуру предложил губернатор Евгений Куйвашев, значит, он тоже несет определенную ответственность.

Полпред заметил, что, наверное, горожане ждут от команды нового мэра стратегию развития города.

При этом Цуканов задал встречный вопрос журналистам как жителям Екатеринбурга, на что присутствующие рассмеялись, дав понять, что надеялись на большее.

Напомним, на днях с крыши мэрии Екатеринбурга на женщину упала глыба льда.