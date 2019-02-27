Вагит Алекперов заявил о необходимости распространить НДД на месторождения Западной Сибири

За 10 лет с 2008 по 2017 г. производство нефти в Ханты-Мансийском автономном округе сократилось на 15% или более чем на 40 млн тонн, сообщил сегодня во время заседания Совфеда президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, передает корреспондент Накануне.RU.

"К 2035 году при инерционном сценарии Россия может потерять почти половину текущей добычи. Она может составить всего 311 млн в год, вместо 555 в 2018 г. Прежде всего из-за снижения объемов производства в Западной Сибири. Отмечу, что сегодня альтернатива этой крупнейшей нефтеносной провинции на территории нашей страны не сформирована", - заявил Вагит Алекперов.

По его словам в советский период каждые 20 лет вводились новые провинции. Западная Сибирь должна была заменить крупнейшие месторождения Казахстана.

"Если рассматривать перспективу ближайших шести лет, выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири при текущих ценах могут составить 1,5 трлн в год. Эта сумма сумма превышает затрату на финансирование национального проекта "образование", федеральных программ "жилье" и "формирование комфортной городской среды" на период 2024 года. При этом в недрах Западной Сибири по-прежнему остаются гигантские извлекаемые запасы нефти почти на 18 млрд тонн. Это более 30 лет всей Российской добычи на текущем уровне или около 60% от общего объема запасов России", - сообщил он.

По словам Вагита Алекперов, переломить ситуацию с падением добычи мешает несовершенное налоговое законодательство в этой сфере, которое недостаточно стимулирует постановку на учет новых и менее эффективных по разработке месторождений. Из-за снижения качества остаточных запасов, растут затраты на их извлечение.

"Около половины всей добываемой нашей компанией нефти в России - это трудноизвлекаемый запас. Для их разработки необходимо дорогостоящее мероприятие, которое при действующем налоговом режиме далеко не всегда рентабельно", - сообщил Алекперов.

По его словам введение налога на добавленный доход выгоден всем: государству и компаниям, из-за его универсальности и возможности вовлечь в разработку менее эффективные участки, нерентабельные при действующей системе налогообложения. Он заявил, что нефтяники надеются на полноценное принятие системы НДД, а "не лоскутного одеяла различных адресных льгот, существующих сегодня". В первую очередь, по мнению директора "ЛУКОЙЛа" это решение необходимо принять для месторождений Западной Сибири. Он привел в качестве примера опыт других государств, по снижению налоговой нагрузки для нефтяников.

"Проектный уровень коэффициента извлечения нефти по российским проектам превышает 37%. Это соответствует мировым показателям. С внедрением НДД в Западной Сибири мы сможем увеличить этот коэффициент", - заявил он.

Добавим, что о необходимости ускорить применение налога на добавленный доход (НДД) на всех месторождениях провинции, а также ввести ряд других мер стимулирования заявляли в Минэнерго.