27 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика Свердловская область

"Красная дума" на Урале опять не сможет собраться - всему виной вопрос о референдуме

28 февраля дума Асбестовского городского округа (АГО) соберётся для проведения внеочередное заседания, но, скорее всего, народные избранники в очередной раз сорвут кворум, передаёт корреспондент Накануне.RU.

То, что в зале не удастся собрать необходимое количество слуг народа (14 из 21 человека), Накануне.RU подтвердила депутат от КПРФ Наталья Крылова. Напомним, именно она неформально возглавляет часть думцев, выступающих против строительства сурьмяного завода в Асбесте - коммунисты до сих пор требуют референдум по этой теме.

В отличие от прошлой повестки, на этот раз в ней нет вопроса о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов от КПРФ. Но "конфликтными" остаются два пункта, которые могут поставить крест на внеочередном заседании.

Первый - о внесении изменений в регламент представительного органа. В случае принятия поправок, председателя невозможно будет снять с поста простым большинством (11 депутатов), как сейчас. Председатель думы АГО Андрей Самарин предлагает эту норму из регламента вообще исключить.

Второй - о рассмотрении обращения депутатов о досрочном прекращении полномочий Самарина. Причем, под заявлением с требованием отставки "красного" спикера уже стоит 11 подписей, так что при сохранении действующей нормы регламента Самарина точно снимут.

документ с требованиями досрочно прекратить полномочия председателя думы Асбестовского городского округа(2019)|Фото: Накануне.RU

Логично предположить, что вслед за отставкой Самарина последуют инициативы по досрочному прекращению полномочий членов его команды КПРФ: Натальи Крыловой, Антонины Зоновой, Татьяны Перминовой и Евгения Шабанова ("справедливоросс", но выступает на стороне коммунистов).

Понятно, что два вопроса повестки связаны между собой. Но в случае изменения регламента убрать Самарина уже не удастся, поскольку фракция КПРФ, в которую он входит, всё еще остаётся в большинстве и сохранит ключевой пост за своим однопартийцем.

Очевидно, что завтра дума опять упрётся в решение внутренних вопросов и, несмотря на состоявшиеся ранее переговоры с вице-губернатором Сергеем Бидонько, сделает очередной шаг к своему досрочному роспуску. О чём, кстати, Бидонько местных депутатов уже предупредил. Процедуру запустят, если дума не соберётся до 25 марта.

Показательный момент: 28 февраля на заседание вице-губернатор не приедет. Видимо, ему уже надоело уговаривать народных избранников, которых проще распустить.

Заметим, что при таком сценарии останется лишь вспоминать о первой в современной истории "красной думе Среднего Урала". Если на прошлых выборах коммунисты смогли взять подавляющее большинство мандатов, выступая против строительства сурьмяного завода, то теперь к досрочным выборам своими ресурсами наверняка подключатся предприятия, заинтересованные в том, чтобы на их пути не стояла, как гость в горле, "красная" оппозиция.

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"Красная дума" на Урале опять не сможет собраться - всему виной вопрос о референдуме

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Теги: дума Асбестовского городского округа, досрочный роспуск, Андрей Самарин, Сергей Бидонько



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