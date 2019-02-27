27 Февраля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" свердловчане получили некорректные счета

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев признал, что в ходе "мусорной реформы" некоторые жители региона получили некорректные счета. Он еще раз акцентировал внимание на необходимости оперативного решения всех проблемных вопросов, возникших при переходе на новую систему обращения с ТКО.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, на сегодняшнем заседании областного правительства Куйвашев отметил, что из-за отсутствия в базах данных актуальных сведений о количестве людей, живущих в квартирах и домах в муниципалитетах региона, некоторым свердловчанам выставили некорректные счета. Губернатор поручил департаменту государственного жилищного и строительного надзора внимательно отслеживать ситуацию с начислением платы за вывоз мусора, а министерствам социального блока - проконтролировать процесс заключения подведомственными социальными учреждениями договоров с региональными операторами.

Евгений Куйвашев уточнил, что эта задача должна быть решена в течение одного месяца, также следует усилить разъяснительную работу с жителями Среднего Урала. Глава региона подчеркнул, что все обращения должны быть самым внимательным образом проанализированы и систематизированы, а все обоснованные жалобы и вопросы – оперативно решены в самые сжатые сроки.

Напомним, в минувшие выходные в Свердловской области прошли несколько митингов против "мусорной реформы" - в Нижнем Тагиле акция была согласована, а в Серове нет, однако полиция никого задерживать не стала.

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Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" свердловчане получили некорректные счета

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Теги: Куйвашев, мусорная реформа, счета, Средний Урал



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