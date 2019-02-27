27 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский пригрозил отправить Порошенко в тюрьму

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский пригрозил отправить действующего президента страны Петра Порошенко в тюрьму. Так он отреагировал на обнародованные накануне сведения о масштабных хищениях окружением Порошенко в оборонной сфере, а также на то, что Конституционный суд страны отменил статью о незаконном обогащении.
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По мнению Зеленского, нынешняя власть, уходя, решила забрать украденное с собой, но он сделает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" – сообщает пресс-служба шоумена.

Последняя фраза обыгрывает лозунг Порошенко "Кандидатов много - президент один", который он, к слову, скопировал у президента России Владимира Путина.

Напомним, Зеленский уверенно возглавляет президентский рейтинг с 26-28%. У Порошенко, по последним данным, 18%.

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Зеленский пригрозил отправить Порошенко в тюрьму

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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