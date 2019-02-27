Полпред Цуканов увидел целесообразность создания макрорегионов

Уральский полпред президента Николай Цуканов заявил о наличии оснований для объединения субъектов РФ в макрорегионы. Об этом он сказал на встрече со СМИ, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Президентский наместник признался, что об инициативе о включении Пермского края в УрФО он не слышал, однако знает о процессе подготовки документов по макрорегионам. Цуканов сказал, что они целесообразны с исторической, экономической, культурной и транспортной точек зрения. И он понимает экспертов, которые видят смысл в подобных трансформациях.

При этом, по словам полпреда, когда началась муниципальный реформа, он был мэром и противником разукрупнения, особенно в небольших субъектах.

Напомним, переход Пермского края в кураторство президентского наместничества в Екатеринбурге 27 февраля должны были обсудить в Перми Чусовитин и заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов. По мнению спикеров, главными аргументами перехода являются политическая и экономическая целесообразность, свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округа в другой – речь о Забайкалье и Бурятии, а также близость Екатеринбурга и Перми – между городами – около 300 км.