27 Февраля 2019
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Общество Украина

KAZKA отказалась ехать на "Евровидение" от Украины

Группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на "Евровидение", отказалась представлять страну в конкурсе.

Музыканты заявили, что победа любой ценой им не нужна. "Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор", - написала группа в инстаграме.

Ранее стало известно, что исполнительница из Украины Maruv, победившая в финале национального отбора на "Евровидение - 2019", не поедет на конкурс. Необходимый для этого договор между ней и национальным организатором - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) - подписан не был.

Певице были выставлены жесткие условия контракта, среди которых - отказ от гастролей в России, запрет на общение с журналистами и импровизацию на сцене. Кроме того, она должна была выполнять любые требования и указания НОТУ.

Позже еще один финалист украинского отбора на главный вокальный конкурс мира группа "Freedom-Jazz Girls Band" отказалась представлять Украину на "Евровидении".

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KAZKA отказалась ехать на "Евровидение" от Украины

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Теги: Украина, KAZKA, Евровидение



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