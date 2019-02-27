27 Февраля 2019
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Экономика Челябинская область

"Нецелесообразно". Госэкспертиза одобрила проект челябинского конгресс-холла, но исключила пешеходный мост

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, но исключила из проекта пешеходный мост, по которому можно было бы перейти на другой берег реки. Об этом рассказал генеральный директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Она [экспертиза] была продлена на довольно значительное время, в связи с тем, что здание уникальное и на него требуется разработка научно-технического сопровождения. Четыре научно-исследовательских института подтверждали проектные решения, которые заложены. Все успешно пройдено, заключение получено", - рассказал он.

конгресс-холл, заключение Госэкспертизы,(2019)|Фото: Накануне.RU

В проект были внесены изменения, в частности по усилению конструкций. Кроме того, Главгосэкспертиза признала нецелесообразным пешеходный мост, по которому можно было бы перейти по кровле с одного берега реки на другой, но смотровую площадку сохранили. На нее можно будет попасть из здания.

"Был проведен расчет на прогрессирующее обрушение и в мостовой части были добавлены металлоконструкции. Даже при исключении работы одной арки, здание останется в своем геометрическом размере. Мост через кровлю Госэкспертиза признала нецелесообразным, потому что на высоте 40 метров обеспечить безопасность на открытом мосту не представляется возможным. Если бы мы настаивали, то мост бы пришлось делать отапливаемым, закрывать, это нецелесообразно. Проход будет обеспечен через здание", - отметил он.

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство,(2019)|Фото: Накануне.RU

Здание общественно-делового центра запроектировано в виде двух башен, расположенных на разных берегах реки Миасс, и пролетной части с помещениями над рекой, объединяющей башни в единое здание. Так, высота башни на левом берегу реки будет 170 метров, с молниеотводом высота будет больше 180 метров, а на правом – 85 метров. В левой башне будет 30 этажей, в правой – 16.

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство,(2019)|Фото: Накануне.RU

"Между ними располагается здание-мост с пролетом 80 метров, где будет концертный зал. Это общественно-деловой центр, но культуры здесь будет больше, чем бизнеса. Здесь будет база нашего симфонического оркестра. Четыре этажа для конгрессно-выставочной площадки. Сейчас мы проводим выставки и форумы в абсолютно неприспособленных для этого помещениях. А это специальные помещения для этих мероприятий, здесь и переговорные, и залы пленарных заседаний. Здание востребованное", - уверен Виталий Передерий.

генеральный директор ХП Конгресс-холл Виталий Передерий(2019)|Фото: Накануне.RU

В настоящий момент на площадке работают порядка 450 человек. Работа ведется в круглосуточном режиме.

"Сроки, которые перед нами поставлены, они предполагают только такой режим работы. Выполняются подготовительные работы и начато строительство зданий – фундамента и нулевого цикла. Приступаем уже к общестроительным работам здания", – подчеркнул он.

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство,(2019)|Фото: Накануне.RU

Конгресс-холл планируют сдать уже в первом квартале 2020 года. Однако в настоящий момент не определен ни генподрядчик, ни инвестор. Кроме того, Передерий не смог назвать стоимость объекта, добавив, что она будет определяться в ходе конкурентных процедур.

"Мы заинтересованы как можно быстрее эти процедуры провести", – подчеркнул он

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство,(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, именно в здании общественно-делового центра планировалось провести основные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Однако в июне 2018 года было принято решение, что основной площадкой станет конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится на улице Труда предпринимателем Алексеем Наговицыным.

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск,(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Нецелесообразно". Госэкспертиза одобрила проект челябинского конгресс-холла, но исключила пешеходный мост

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Теги: конгресс-холл, ШОС, Челябинск, ОДЦ, экспертиза, пешеходный мост, Виталий Передерий,



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