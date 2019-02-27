Высокинский назначил главу департамента архитектуры Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. Об этом сообщается на сайте муниципалитета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Им стал бывший главный инженер компании "Синара Девелопмент" Алексей Храмов.

Бывший начальник департамента архитектуры Михаил Губин стал вице-мэром Омска и по совместительству занял пост директора департамента архитектуры и градостроительства.

Как ранее сообщало Накануне.RU из администрации Екатеринбурга ушли три вице-мэра и ряд других чиновников. Всех уволенных в той или иной степени можно отнести к команде экс-вице-губернатора и бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова, который сам был сокращен в должности за два дня до выборов.