Президент "Лукойла" рассказал, почему электромобили не повлияют на востребованность нефти

Спрос на нефть будет расти как минимум до 2040 года. Такое заявление сегодня сделал президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что довольно часто получает вопросы: "когда в России кончатся нефть и газ" и "есть ли жизнь без нефти". В своем докладе президент крупнейшей нефтяной компании отметил, что эксперты называют разные даты: 35 год, 45 год. Якобы после этого потребление нефти в мире будут падать, поскольку альтернативные технологии станут более эффективными.

Главным вызовом для нефтяников является развитие электромобилей, ведь на транспортный сектор приходится около 60% мирового спроса на нефть. Больших успехов в этом достигла компания Tesla, но, по словам Алекперова, этот рынок находится на стартовом этапе развития.

"В 2017 г. мировой парк электромобилей достиг 3 млн единиц, в то время как всего в мире более 1 млрд машин. Около 40% электромобилей приходится на Китай, где применяются значительные меры поддержки отрасли. В целом, этот сегмент пока развивается за счет различных преференций для владельцев: налоговых послаблений, льготных кредитов, бесплатной парковки и разрешения на проезд по выделенным полосам", - сообщил в своем докладе президент "ЛУКОЙЛа".

Стоимость владения электромобилями и традиционными автомобилями, включая затраты на топливо, при оптимистичных темпах снижения себестоимости производства электромобилей, могут сравниться не раньше 2035 года.

Основная проблема стоимости электромобилей связана со стоимостью аккумуляторных батарей. Для их производства используются дорогие металлы, в частности: кобальт, литий. В 2018 г. цена на эти металлы значительно возросла, кобальт стоил $94 тыс. за тонну. Как будет меняться цена при увеличении объемов потребления пока нет однозначного ответа.

Также Вагит Алекперов отметил, что авторынок будет расти в развивающихся странах, за счет увеличения численности населения и улучшения его благосостояния. В 2040 году количество автомобилей в мире достигнет 2 млрд. Около 300 млн - электромобилей. Подавляющее большинство автомобилей по-прежнему будут передвигаться с помощью двигателя внутреннего сгорания.

Кроме того, в контексте заката нефтяной эры, по словам президента "ЛУКОЙЛа" часто говорят о развитии возобновляемых источников энергии. Вагит Алекперов отметил, что исторически появление новых технологий в энергетике не приводило к отказу от уже имеющихся. Он также сообщил, что компания построила солнечную электростанцию на территории Волгограда и планирует поставить аналогичную в Саратовской области.

"Даже с учетом развития электромобилей, возобновляемой энергии, ограничения объемов выбросов, мы ожидаем, что следующие 10-15 лет должны стать периодом стабильного развития для нефтяной отрасли. Эту оценку разделяют ведущие мировые экспертные центры. Рост спроса на нефть продолжится как минимум до 2040 года, причем первый период до 2025 года - на 1 млн баррелей в сутки ежегодно. В таких сегментах, как авиаперевозки, нефтехимии, углеводородам нет альтернативы. Даже при значительном сокращении потребления в сфере дорожного транспорта, потребность в нефти будет сохраняться", - заявил он.Также Вагит Алекперов добавил, что по прогнозам, цены на нефть останутся высокими.

Отметим, что ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что запасов газа в России хватит на 100 лет, коммерчески извлекаемых запасов нефти - на 30 лет.