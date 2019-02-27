27 Февраля 2019
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Общество За рубежом

"Самый красивый преступник в мире" бросил наследницу миллиардной империи Topshop

Наследница империи Topshop Хлоя Грин (27) и "самый красивый в мире преступник" Джереми Микс (35), похоже, разорвали помолвку. На днях папарацци сняли Хлою без помолвочного кольца на безымянном пальце, с которым она не расставалась с июня прошлого  года.

Отношения богатой наследницы (дочь британского миллиардера Филиппа Грина) и манекенщика, отсидевшего срок в тюрьме, продолжаются уже 18 месяцев. За это время Микс успел развестись с законной супругой (и матерью своего ребенка), а летом 2018 года у пары родился сын.

Все это время парочка то и дело тусовалась на светских мероприятиях, модных показах, роскошных курортах и собственной яхте. Микс, по слухам, не очень-то пришелся по душе тестю, а вот теща была от него в восторге и так нежно вела себя с зятем даже на публике, что и слухи неприятные поползли.

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По данным The Daily Mail, в середине февраля Хлоя устроила истерику и скандал в одном из модных клубов Дубая, а теперь вот сняла помолвочное кольцо. Джереми, по слухам, сейчас тусуется в Лос-Анджелесе, а Хлоя отправилась домой в Монако в одиночестве.

Микс обрел популярность благодаря тому, что его фото на фоне тюремной линейки попало в сеть. Симпатичного мужчину с модельными данными быстро окрестили "самым красивым в мире преступником". И когда он вышел из тюрьмы, на него тут же посыпались рекламные контракты и предложения fashion-съемок. Среди тех, кто захотел поработать с Джереми, была и отечественная звезда Ольга Бузова – она пригласила Микса сняться в своем клипе.

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"Самый красивый преступник в мире" бросил наследницу миллиардной империи Topshop

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Теги: самый красивый преступник в мире, джерими микс, хлоя грин, наследница



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