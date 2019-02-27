Пользователи WhatsApp смогут блокировать приглашения в групповые чаты

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям принимать приглашения в группы только от тех, кто есть у них в контактах.

Как сообщает портал Akket, в настройках конфиденциальности появится новая опция "Группы". Там необходимо будет выбрать, кто может добавить пользователя в групповой чат. При желании пользователя приглашения от незнакомцев будут блокироваться.

В октябре пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости. Разработчики мессенджера выяснили, что учетные записи пользователей могут попасть под контроль злоумышленников.

Личные данные становятся доступными хакерам при ответе пользователя на входящий видеовызов. В этот момент преступники взламывают оперативную память мессенджера и запускают вредоносную программу.