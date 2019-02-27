За рубежом отказались от поставок комплектующих для магнитогорского робота Федора после того, как узнали о его умении стрелять с двух рук

Иностранные компании не будут поставлять комплектующие для магнитогорского робота Федора после того, как выяснилось, что человекоподобный андроид умеет стрелять с двух рук, об этом пишет РИА "Новости".

После отказа в поставках российские ученые начнут внедрять отечественные аналоги для комплектации робота.

Как отметил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, компания была вынуждена разработать и начать собирать собственные двигатели.

"Речь идет обо всех запчастях, которые до прошлого года являлись импортными", - отметил директор НПО.

Напомним, в 2016 году в магнитогорской лаборатории робототехники начались испытания опытного образца андроида шестого поколения. В самом ближайшем будущем робот сможет служить в армии, спецслужбах и отрядах МЧС. Робота назвали Федором.