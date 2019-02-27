В московской школе произошла массовая драка третьеклассников

В Москве произошла массовая драка в школе. Конфликт между третьеклассниками разгорелся в районе Дорогомилово.

В результате потасовки трем девочкам потребовалась госпитализация. Как сообщает РЕН ТВ, у двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Полиция ведет проверку, выясняется, где находились учителя.

В декабре в Краснотурьинске между школьницами средних классов произошла драка. Конфликт произошел якобы из-за того, что семиклассницы нецензурно высказывались в адрес учениц другой школы.

Полиция организовала проверку, следователи тоже заинтересовались случившимся.