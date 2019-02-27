Заместителя главы администрации Сургута Наталью Алешкову сократили

Заместитель главы администрации Сургута Наталья Алешкова покинула свой пост в связи с сокращением численности работников, сообщили Накануне.RU в управлении документационного и информационного обеспечения администрации города.

25 февраля был ее последний рабочий день.

Профессиональную деятельность в администрации города Сургута Наталья Алешкова начала в 1994 г. юристом управления учета жилья и жилищных субсидий. Затем работала главным специалистом юридического отдела администрации города, заместителем начальника правового управления, помощником мэра города. В апреле 2005 года назначена на должность управляющего делами мэрии Сургута, в апреле 2006 года назначена на высшую должность муниципальной службы категории "Б" заместителя главы администрации. В 2009 году включена в кадровый резерв полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.