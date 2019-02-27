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Общество

Стал известен пол будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Первенец внука королевы Великобритании и звезды сериала "Форс-мажоры" должен появиться на свет уже через несколько недель – ранее Кенсингтонский дворец сообщил, что ребенок родится весной, а журналисты проворно посчитали: это будет апрель или май.

Сами принц Гарри (34) и Меган Маркл (37) отказываются рассказывать публике мальчик у них будет или девочка. На один из подобных вопросов они и вовсе ответили, что сами не знают пол будущего отпрыска. Но в это, конечно, мало кто верит.

Букмекерские конторы уже начали принимать ставки на пол ребенка, на его имя, также популярностью пользуется вариант с двойней (многие поклонники британской королевской семьи верят, что Меган делала ЭКО).

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Гарри и Меган хранят молчание и только загадочно улыбаются

И вот подоспела не то, что подсказка – можно сказать, что тайны больше нет. А виной всему так называемый baby sower – вечеринка в честь будущего ребенка и его матери. Такой традиции нет в Великобритании, но есть в США, куда Меган и слетала покутить на прошлой неделе. Ее пятидневный вояж обошелся в $500 тыс., а подругами на празднике были Серена Уильямс и Амаль Клуни. Впрочем, не эти дамы сдали пол ребенка, а поставщики-подрядчики.

В Instagram одного из поставщиков угощений появились фотографии пряников, торта, леденцов, зефира и конфет, а также собственно праздничного стола – все оформлено в бледно-розовом цвете, который традиционно относят к "девичьим". Кроме того, в сети появился скрин из Instagram кого-то из гостей или обслуживающего персонала. Это фото все того же праздничного стола. Красноречивый хэштег "девочка" не оставляет сомнений – у Сассексов родится дочь.

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Стал известен пол будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл

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Теги: принц гарри и меган маркл, британская королевская семья, первенец, беременность и роды



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