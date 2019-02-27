"Оставьте эту американскую игрушку себе": ЕГЭ дополнят заданиями по "soft skills"

Рособрнадзор предлагает добавить в ЕГЭ задания по оценке soft skills (по "гибким навыкам") - нелинейного мышления, умения обрабатывать информацию, способности применять знания из одной области науки в другой. О новации глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Инициативу поддержали Российская академия наук, Агентство стратегических инициатив и глава Сбербанка Герман Греф. Новый экзамен будет добровольным и только для учеников девятых классов. Эксперты же раскритиковали идею, передает корреспондент Накануне.RU.

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ будет дополнен специальными заданиями, которые будут оценивать soft skills. Глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов считает, что только креативность спасет людей в конкуренции с умными машинами.

"В быстро меняющемся мире без креативности не выжить: нельзя жить вчерашними навыками, все время приходится придумывать что-то новое. Поэтому креативные задания на ЕГЭ необходимы", — отметил Виктор Болотов. Его слова приводит life.ru.

Идея Рособрнадзора в очередной раз подтвердила, что либеральные реформаторы образования не дадут педагогическому сообществу расслабиться и оправиться от 20 лет непрерывных "улучшений".

"То летом обсуждали переход то ли на 12-, то ли на 20-, то ли на 100-балльную систему оценок, — вспоминает руководитель центра математического образования Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга, Народный учитель России Сергей Рукшин. — Потом выясняли, не нужно ли сократить учебную неделю на один день, а урок на пять минут. Потом Герман Греф нашел очередную (после прямоугольных классов, на которые ополчилась в свое время вице-премьер Голодец) причину всех бед: надо всего лишь закрыть физматшколы, и мигом настанет расцвет образования, проценты по вкладам Сбербанка вырастут, а ипотечные кредиты подешевеют".

Если бы реформаторы формулировали свои предложения на родном языке, их бесполезность была бы очевидна, считает эксперт.

"Неплохо бы уважать страну, в которой работаешь, ее народ и формулировать предложения, касающиеся огромной части населения, на родном языке. Но тогда пустота и бесполезность (если не вредоносность) таких предложений будет очевидна. Да и как же жить на свете, коли все будут понимать, что авторы предложений несут чушь? И как им тогда показать свою значимость и участие в процессе реформ образования? Вот и получается, что с точки зрения нормальных людей, как нам объяснил Антон Павлович Чехов, "они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном"... А зачастую еще и на иностранных языках", — поделился своим мнением с Накануне.RU Сергей Рукшин.

Творчески мыслить, искать нетривиальные решения задач школа и так должна учить, но с введением ЕГЭ эта функция оказалась утрачена.

"Предложения так и пестрят терминами вроде "нелинейное мышление" и иже с ним. А в итоге оказывается всего лишь, что учащиеся должны уметь творчески мыслить и решать нестандартные задачи. Чему школа и призвана была учить, пока мы не очертили рамками ЕГЭ то, что знать нужно, равно как и возможность не учить все остальное", — заметил народный учитель.

В том, что тестовый экзамен способен оценить нелинейное мышление ребенка, сомневается академик МАНПО, доктор педагогических наук Сергей Комков.

"В самой сути ЕГЭ заложена грубейшая провокация против системы образования и воспитания, потому что ЕГЭ предусматривает тестовую форму проверки знаний. А система фундаментального классического образования, каковой всегда являлось традиционное российское образование, построено на выработке у учащихся системы логического мышления и способностей самостоятельно добывать знания. Следовательно, проверкой при такой системе могут быть только творческие задания с элементами поиска. В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: как может прикладная система, построенная на принципе натаскивания на готовые тестовые варианты, развить в ученике "нелинейное мышление"?" — усомнился эксперт.

Задания ЕГЭ на soft skills будут либо элементарной мистификацией и неким элементом игры, либо станут такими же тестами, которые будут называть "стыковыми", полагает Сергей Комков.

"Что касается господина Кравцова, то он, по-моему, вообще мало что понимает в системе образования! И, на взгляд многих экспертов, является полным профаном в элементарных вопросах образования. А что касается позиции российских ученых, то ни от одного известного российского ученого я ни разу не слышал ни одного одобрительного слова в адрес ЕГЭ! Так что пусть лучше эту американскую игрушку под названием soft skills наши "специалисты" из Рособрнадзора и господин Болотов оставят для себя и своих детишек", — заключил профессор в разговоре с Накануне.RU.