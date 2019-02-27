УК из Лабытнанги грозит штраф в 300 тысяч за "починку" лопнувшей трубы скотчем

27 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Происшествия Ямало-Ненецкий АО

УК из Лабытнанги грозит штраф в 300 тысяч за "починку" лопнувшей трубы скотчем

В Лабытнанги прокуратура озвучила итоги проверки "починки" скотчем трубы в одном из домов.

Напомним, льдом покрылась одна из лестничных площадок дома №20 по улице Мира, рассказали в соцсетях ямальцы. Кадры появились 15 января. Люди писали, что температурный режим в подъезде нарушен еще 10 января, а управляющая компания никак не реагирует. Сотрудники городской прокуратуры выяснили, что следов обледенения нет, а труба, по которой подаётся вода, перемотана скотчем и не герметична.

Проверка показала, что обслуживает дом управляющая компания "Танью". Стена обледенела из-за того, что сломалась труба и вода вытекла из неё наружу. Это случилось потому, что сотрудники УК плохо следят за вверенным оборудованием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Обледеневшая лестница Лабытнанги(2019)|Фото: prokyanao.ru

Прокуратура Лабытаннги внесла в "Танью" представление, против неё возбуждена "административка". Дело сейчас находится на рассмотрении у мирового судьи. За нарушение компании грозит штраф от 250 до 300 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.

Обледеневшая лестница Лабытнанги(2019)|Фото: www.prokyanao.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

УК из Лабытнанги грозит штраф в 300 тысяч за "починку" лопнувшей трубы скотчем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лестничная площадка, обледенение, прокурорская провперка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2019 12:23 Мск В одном из домов Лабытнанги лопнувшую трубу "починили" скотчем

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 554

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети