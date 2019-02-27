УК из Лабытнанги грозит штраф в 300 тысяч за "починку" лопнувшей трубы скотчем

В Лабытнанги прокуратура озвучила итоги проверки "починки" скотчем трубы в одном из домов.

Напомним, льдом покрылась одна из лестничных площадок дома №20 по улице Мира, рассказали в соцсетях ямальцы. Кадры появились 15 января. Люди писали, что температурный режим в подъезде нарушен еще 10 января, а управляющая компания никак не реагирует. Сотрудники городской прокуратуры выяснили, что следов обледенения нет, а труба, по которой подаётся вода, перемотана скотчем и не герметична.

Проверка показала, что обслуживает дом управляющая компания "Танью". Стена обледенела из-за того, что сломалась труба и вода вытекла из неё наружу. Это случилось потому, что сотрудники УК плохо следят за вверенным оборудованием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Прокуратура Лабытаннги внесла в "Танью" представление, против неё возбуждена "административка". Дело сейчас находится на рассмотрении у мирового судьи. За нарушение компании грозит штраф от 250 до 300 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.